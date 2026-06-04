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4 июня, 12:37

На Урале осуждённый за взятку экс-министр ЖКХ устроился советником в «Водоканал»

Николай Смирнов. Обложка © VK / Минэнерго и ЖКХ Свердловской области

Николай Смирнов. Обложка © VK / Минэнерго и ЖКХ Свердловской области

В Екатеринбурге Николай Смирнов, ранее занимавший пост министра энергетики и ЖКХ Свердловской области, перешёл на работу советником генерального директора «Водоканала» на платной основе. Начало работы Смирнова в новой должности уже состоялось. Об этом РБК сообщил осведомлённый источник.

Руководство предприятием осуществляет генеральный директор Антон Гусев. Муниципальная организация входит в число четырёх ключевых предприятий города, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение. Финансовые показатели «Водоканала» по итогам 2025 года отражают выручку на уровне 11,2 млрд рублей при чистой прибыли в размере 451,9 млн рублей, согласно данным сервиса «Контур.Фокус».

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Напомним, что в январе прошлого года бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов оказался в центре уголовного разбирательства, связанного с обвинениями в получении взятки в особо крупном размере. При рассмотрении вопроса о мере пресечения экс-чиновник заявил в суде, что был задержан в кардиореанимации. Фигурант дела якобы рассматривал возможность участия в специальной военной операции. Позднее суд в Екатеринбурге вынес приговор, назначив Смирнову наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

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Милена Скрипальщикова
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