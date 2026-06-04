На Урале осуждённый за взятку экс-министр ЖКХ устроился советником в «Водоканал»

В Екатеринбурге Николай Смирнов, ранее занимавший пост министра энергетики и ЖКХ Свердловской области, перешёл на работу советником генерального директора «Водоканала» на платной основе. Начало работы Смирнова в новой должности уже состоялось. Об этом РБК сообщил осведомлённый источник.

Руководство предприятием осуществляет генеральный директор Антон Гусев. Муниципальная организация входит в число четырёх ключевых предприятий города, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение. Финансовые показатели «Водоканала» по итогам 2025 года отражают выручку на уровне 11,2 млрд рублей при чистой прибыли в размере 451,9 млн рублей, согласно данным сервиса «Контур.Фокус».