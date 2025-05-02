Свердловский экс-министр Смирнов собрался на СВО

Бывший министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов, обвинённый в коррупционных преступлениях, намерен присоединиться к нашим военным на СВО. Об этом URA.RU сообщил источник в одной из правоохранительных структур, осведомлённый о происходящем. Данную информацию подтвердил также представитель региональных элит.

Собеседник пояснил, что прошение Смирнова всё ещё находится на рассмотрении, окончательное решение по нему пока не принято. Адвокат Смирнова общаться с прессой не стал. Корреспондент также направил запрос в пресс-службу регионального управления ФСИН, где сообщили, что не имеют права разглашать личную информацию заключённых.