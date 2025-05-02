Свердловский экс-министр Смирнов собрался на СВО
Арестованный за взятку свердловский экс-министр Николай Смирнов собрался на СВО
Николай Смирнов в зале суда. Обложка © Telegram / Свердловский областной суд
Бывший министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов, обвинённый в коррупционных преступлениях, намерен присоединиться к нашим военным на СВО. Об этом URA.RU сообщил источник в одной из правоохранительных структур, осведомлённый о происходящем. Данную информацию подтвердил также представитель региональных элит.
Собеседник пояснил, что прошение Смирнова всё ещё находится на рассмотрении, окончательное решение по нему пока не принято. Адвокат Смирнова общаться с прессой не стал. Корреспондент также направил запрос в пресс-службу регионального управления ФСИН, где сообщили, что не имеют права разглашать личную информацию заключённых.
Напомним, бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который покинул свой пост 13 января, был задержан в кардиореанимации. Его обвиняли в получении взятки в особо крупном размере. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме из-за следственной тайны.