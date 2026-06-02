Осуждённый экс-сенатор Арашуков начал работать швеёй в «Чёрном дельфине»

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное наказание в колонии «Чёрный дельфин», приступил к работе в швейном цехе. Об этом РИА «Новости» рассказал его адвокат Дмитрий Трубников.

Защитник уточнил, что осуждённый вышел на производство спецодежды около семи дней назад. При этом сам Арашуков просил другую занятость, однако администрация учреждения предоставила именно такой вариант труда. Отметим, что в учёте пенитенциарной системы эта должность записывается только в женском роде.

Главная сложность в том, что экс-сенатор не обладает навыками шитья. Адвокат пояснил, что ему выдали пособия для самообучения, и сейчас бывший политик пытается освоить новую профессию по книжкам. Размер оклада на этом производстве остаётся неизвестным.

Напомним, Рауф Арашуков отбывает пожизненное за организацию убийств зампреда молодёжного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова — тот же срок по этому делу получил и его отец. Вердикт присяжных гласил: Рауль Арашуков создал преступное сообщество, а сын участвовал в его деятельности. Экс-парламентарий надеялся, что ему предоставят особые условия содержания и, по имеющимся данным, заплатил немалую сумму за телефонные разговоры, свидания, элитные передачи и право самому выбирать соседа по камере.