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22 октября, 09:45

Экс-сенатор Арашуков на пожизненном хотел лучших условий в колонии, дал взятку и заработал новое дело

На экс-сенатора Арашукова возбудили дело о взятке за улучшение условий в колонии

Рауф Арашуков. Обложка © ТАСС/Антон Новодережкин/ТАСС

Рауф Арашуков. Обложка © ТАСС/Антон Новодережкин/ТАСС

Бывший член Совета федерации Рауф Арашуков, получивший пожизненный срок по делу об убийствах, организации банды и растрате, «заработал» новое уголовное дело. По данным СК РФ, находясь в колонии «Чёрный дельфин», экс-сенатор дал взятку сотруднику УФСИН, чтобы улучшить условия содержания.

«С июля по октябрь 2024 года Арашуков, осуждённый к пожизненному лишению свободы и содержащийся в ИК-6 («Чёрный дельфин»), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее 3 млн рублей за организацию привилегированных условий содержания», — говорится в сообщении Следкома.

Так, за эту сумму бывший сенатор ожидал получить дополнительные телефонные звонки, свидания с родственниками, посылки и передачи, возможность выбрать место и вид работ в колонии, а также самому выбрать себе сокамерника.

Однако сотрудник УФСИН сообщил о преступной деятельности Арашукова, и теперь бывшему парламентарию предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере.

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Как рассказывал Life.ru, Арашукова-младшего задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. А 27 декабря 2022 года ему вынесли приговор — пожизненный срок за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в их числе — организация убийств представителя молодёжной организации Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.

Александра Вишнякова
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