Экс-сенатор Арашуков на пожизненном хотел лучших условий в колонии, дал взятку и заработал новое дело

Бывший член Совета федерации Рауф Арашуков, получивший пожизненный срок по делу об убийствах, организации банды и растрате, «заработал» новое уголовное дело. По данным СК РФ, находясь в колонии «Чёрный дельфин», экс-сенатор дал взятку сотруднику УФСИН, чтобы улучшить условия содержания.

«С июля по октябрь 2024 года Арашуков, осуждённый к пожизненному лишению свободы и содержащийся в ИК-6 («Чёрный дельфин»), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее 3 млн рублей за организацию привилегированных условий содержания», — говорится в сообщении Следкома.

Так, за эту сумму бывший сенатор ожидал получить дополнительные телефонные звонки, свидания с родственниками, посылки и передачи, возможность выбрать место и вид работ в колонии, а также самому выбрать себе сокамерника.

Однако сотрудник УФСИН сообщил о преступной деятельности Арашукова, и теперь бывшему парламентарию предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере.