Арашуков назвал публичные извинения перед Кадыровым их «личным делом»

Отбывающий пожизненное заключение экс-сенатор Рауф Арашуков не стал объясняться с журналистами по поводу публичных извинений, которые он принёс в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Несмотря на пост, который был опубликован на открытой странице Арашукова в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), его содержание он назвал своим «личным делом», передают наши коллеги из РБК.

Бывший сенатор подтвердил, что текст поста был написан им собственноручно, после чего он передал его на публикацию через адвоката.

«Что касается извинений и обращения причины — это наше личное», — приводит издание слова Арашукова.