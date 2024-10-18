Арашуков назвал публичные извинения перед Кадыровым их «личным делом»
Отбывающий пожизненное заключение экс-сенатор Рауф Арашуков не стал объясняться с журналистами по поводу публичных извинений, которые он принёс в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Несмотря на пост, который был опубликован на открытой странице Арашукова в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), его содержание он назвал своим «личным делом», передают наши коллеги из РБК.
Бывший сенатор подтвердил, что текст поста был написан им собственноручно, после чего он передал его на публикацию через адвоката.
«Что касается извинений и обращения причины — это наше личное», — приводит издание слова Арашукова.
Напомним, что пост с извинениями перед Кадыровым появился в аккаунте Арашукова накануне. Помимо признания вины за что-то, что неизвестно широкой публике, в тексте экс-сенатор заверяет главу Чечни, что не предпринимал никаких действий, направленных против него.
В декабре 2022 года Арашукова и его отца приговорили к пожизненному заключению. Бывшему члену Совфеда были предъявлены обвинения в организации убийств представителя молодёжной организации Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.
ТАСС / Антон Новодережкин, Елена Афонина