Приговорённый к пожизненному экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым и попросил о помощи
Экс-сенатор Арашуков, приговорённый к пожизненному, извинился перед Кадыровым
Рауф Арашуков, Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Владислав Шатило, Вячеслав Прокофьев
Бывший сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков, приговорённый по делу об убийствах к пожизненному сроку, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за совершённые ошибки. Своё обращение экс-член Совфеда опубликовал в социальных сетях.
«Я прошу простить меня ради Аллаха, я признал свои ошибки», — обратился Арашуков к Кадырову.
Экс-сенатор добавил, что он никогда специально не делал ничего такого, что могло бы разозлить или обидеть главу Чечни. Также Арашуков попросил Кадырова помочь ему, так как сам уже ничего не может. Суть просьбы бывший парламентарий не уточнил.
Напомним, Арашукова-младшего задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Сначала сообщалось, что его обвиняют лишь по двум статьям: «Участие в преступном сообществе» и «Давление на свидетеля», позже к ним присоединилась и статья «Убийство». Его отца Рауля Арашукова изначально обвиняли в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у «Газпрома"». Затем в ходе расследования дела следствие пришло к выводу, что бывший сенатор от Карачаево-Черкесии организовал два убийства по заказу своего отца Рауля Арашукова, чтобы скрыть сведения о воровстве газа. В конце декабря 2022 года Арашуковых приговорили к пожизненному заключению.