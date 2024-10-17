Приговорённый к пожизненному экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым и попросил о помощи

Бывший сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков, приговорённый по делу об убийствах к пожизненному сроку, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за совершённые ошибки. Своё обращение экс-член Совфеда опубликовал в социальных сетях.

Экс-сенатор добавил, что он никогда специально не делал ничего такого, что могло бы разозлить или обидеть главу Чечни. Также Арашуков попросил Кадырова помочь ему, так как сам уже ничего не может. Суть просьбы бывший парламентарий не уточнил.