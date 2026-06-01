Элитные посылки и свидания: Арашуков хотел подсластить себе 2 пожизненных в «Чёрном дельфине»

Осуждённый пожизненно экс-сенатор Рауф Арашуков просил собирать для него посылки в колонию «Чёрный дельфин» из товаров отборного качества. Об этом говорится в судебных материалах по делу о взятке сотрудникам исправительного учреждения.

В январе 2026 года суд признал Арашукова виновным в передаче 3 млн рублей через посредника. Деньги, по версии следствия, предназначались для создания привилегированных условий отбывания наказания, дополнительные телефонные звонки, свидания с родственниками, посылки и передачи, возможность выбрать место и вид работ в ИК, а также самому выбрать себе сокамерника. Они были помещены в тайники.

«В ходе допроса Арашуков Р. Р. неоднократно сообщал суду как о своем материальном благополучии, так и о наличии у посредника суммы денег, достаточной для самостоятельного помещения их в тайники в гораздо большем размере, чем изъятые 3 млн рублей. <...> Посылки Арашуков Р. Р. просил собирать отборного качества, (элитные товары), суммы выделяемых средств были соответствующие», — сказано в документе.

Прокуратура в апелляции просила увеличить штраф экс-сенатору со 120 млн до 420 млн рублей, однако суд не удовлетворил это требование. Коллегия сочла прежнюю сумму справедливой и соразмерной содеянному.

Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации. В 2022 году его и отца Рауля Арашукова приговорили к пожизненному заключению по делу об организованной преступной группе, убийствах и хищении газа у «Газпрома» на 4,4 млрд рублей.