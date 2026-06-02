Экс-сенатор Рауф Арашуков не смог сбежать из «Чёрного дельфина» под видом тоски по отцу

Суд не удовлетворил ходатайство бывшего сенатора Рауфа Арашукова о переводе в исправительное учреждение особого режима ИК-6 в Мордовии, известное как «Торбеевский централ». Таким образом, пожизненно осуждённый будет и дальше сидеть в оренбургской колонии «Чёрный дельфин». Добиваясь перевода, он указывал, что хотел бы содержаться в одной исправительной колонии со своим отцом Раулем Арашуковым.

Соответствующее прошение было подано во время рассмотрения апелляции на приговор по делу о даче взятки сотруднику ФСИН.

Пожизненный срок Рауф Арашуков получил за организацию убийств заместителя руководителя молодёжного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. По тому же уголовному делу пожизненное наказание назначили и его отцу. Присяжные пришли к выводу, что Рауль Арашуков создал преступное сообщество, тогда как его сын принимал участие в его деятельности. В колонии он рассчитывал получать особые условия содержания. За телефонные звонки, свидания, элитные передачки и возможность самостоятельно выбирать сокамерника бывший парламентарий даже заплатил немаленькую сумму.