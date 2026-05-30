Телефон, посылки и друг по камере: Экс-сенатор Арашуков предлагал $5 млн за привилегии в «Чёрном дельфине»

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок, предлагал крупную взятку сотрудникам колонии «Чёрный дельфин» (Оренбургская область) в обмен на особые условия содержания. Об этом говорится в материалах суда, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что во время нескольких встреч с начальником оперативного отдела исправительного учреждения Арашуков предлагал денежное вознаграждение за получение различных послаблений. Первая озвученная сумма составила пять миллионов долларов. Позже речь уже шла о пяти миллионах рублей, которые, как следует из материалов дела, предназначались руководителю регионального управления ФСИН.

Отдельно бывший сенатор обещал один миллион рублей сотруднику колонии, с которым общался напрямую. Взамен Арашуков рассчитывал получить расширенные возможности во время отбывания наказания. В частности, речь шла о неограниченном количестве телефонных разговоров, дополнительных свиданиях и посылках.

Кроме того, среди желаемых привилегий фигурировали право выбора сокамерника и возможность самостоятельно определять место работы внутри колонии. В материалах суда указано, что встречи проходили в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Всего, согласно документам, собеседники контактировали около пяти раз.

Ранее защита Рауфа Арашукова сообщала о трудностях с трудоустройством осуждённого в колонии «Чёрный дельфин», где он отбывает пожизненное наказание. Бывший сенатор неоднократно обращался к администрации учреждения с просьбой предоставить ему работу. Однако каждый раз, по словам защитника, ему отвечали, что необходимости в привлечении заключённого к производственной деятельности нет.

30 января 2019 года сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо на закрытом заседании Совета Федерации и в тот же день арестовали. Вместе с ним под стражу взяли его отца Рауля Арашукова, бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаза». 27 декабря 2022 года Мосгорсуд, основываясь на вердикте присяжных, приговорил обоих к пожизненному сроку. Их признали виновными в создании ОПГ, организации убийств Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также в хищении газа у «Газпрома» на 4,4 млрд рублей. Преступления были совершены с целью скрыть факты кражи топлива.

Уже в колонии Рауф Арашуков получил новое обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По версии следствия, через адвоката он передал сотруднику УФСИН по Оренбургской области 3 млн рублей за привилегированные условия. 13 января 2026 года суд в Оренбурге приговорил экс-сенатора к 10 годам и штрафу 120 млн рублей, а по совокупности с предыдущим приговором назначил пожизненное заключение и штраф. 18 марта 2026 года апелляция оставила это решение без изменений.