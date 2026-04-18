Экс-сенатор Арашуков пытается устроиться на работу в колонии «Чёрный дельфин»

Бывший сенатор Рауф Арашуков, который пожизненно осуждён, и отбывает наказание в «Чёрном дельфине» (Оренбургская область), вновь столкнулся с отказами в трудоустройстве в колонии. Об этом сообщил адвокат осуждённого Дмитрий Трубников в разговоре с «Рен-ТВ».

По его словам, Арашуков регулярно направляет официальные обращения с просьбой предоставить ему работу в исправительном учреждении. Однако, как утверждает защита, в ответ он получает уведомления о том, что производственной необходимости в его привлечении к труду нет.

«Желания работать у него не пропадало, только колония под различными предлогами отказывает ему», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Арашуков вновь обратился в суд с претензиями к администрации учреждения. Отдельное внимание в жалобах уделено питанию. Бывший парламентарий утверждает, что в конце февраля и начале марта его лишили холодных закусок и двух куриных яиц. Кроме того, он сетовал на несвоевременную выдачу обеда и ужина. В одном из обращений арестант просил разрешить ему звонить близким каждый день, а не раз в неделю.