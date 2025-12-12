Путин в Индии
12 декабря, 15:27

Экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области осудили на пять лет условно

Обложка © Telegram / Суды Свердловской области

В Екатеринбурге суд приговорил к пяти годам заключения условно бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

«Суд приговорил... и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок пять лет со штрафом в размере 4 миллиона 410 тысяч рублей», — зачитал решение судья.

Смирнову теперь запрещено менять место жительства и трудоустраиваться без уведомления специализированного госоргана, контролирующего поведение условно осуждённого. Экс-чиновник должен будет один раз в месяц «отмечаться». Сам судебный процесс был закрытым, так как следствие в отношении других фигурантов ещё ведётся.

Напомним, бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который покинул свой пост 13 января, был задержан начале текущего года. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Экс-чиновник хотел отправиться на СВО после ареста, но ему это не удалось. Позже он пошёл на сделку со следствием. Пост министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Смирнов занимал с 2011 года.

