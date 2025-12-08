Экс вице-губернатора Свердловской области могут выпустить из СИЗО из-за ухудшения здоровья

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, может быть освобождён из следственного изолятора по медицинским показаниям. Как сообщила в беседе с Readovka его адвокат Мария Кириллова, у Чемезова выявлен рецидив тяжёлого онкологического заболевания, требующий срочного лечения, которое невозможно организовать в условиях СИЗО.

Врачебная комиссия после осмотра 5 декабря заподозрила возвращение болезни и назначила дополнительные обследования. Если диагноз подтвердится, он будет включён в перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, что позволит изменить меру пресечения. Сторона Чемезова уже направила соответствующее ходатайство, подчеркнув, что состояние клиента резко ухудшилось — он сильно потерял в весе и физически ослаб.

Напомним, что бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов арестован и помещён в следственный изолятор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие утверждает, что он вступил в преступный сговор с совладельцем компании «Облкоммунэнерго» Алексеем Бобровым и председателем совета директоров «Корпорации СТС» Татьяной Черных с целью хищения бюджетных средств на сумму свыше миллиона рублей. Согласно информации, против Чемезова свидетельствует бывший министр ЖКХ региона Николай Смирнов. Однако бывший вице-губернатор свою вину полностью отрицает.