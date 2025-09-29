Релакс для ВСУшников: Отель бывшей жены экс-замглавы Свердловской области не могут продать с лета
Mash: Отель экс-супруги Олега Чемезова в Черногории не могут продать с лета
Обложка © ТАСС / URA.RU / Анна Майорова
Уже несколько месяцев, начиная с лета, предпринимаются попытки продать отель бывшей супруги задержанного экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Именно в этой гостинице проходили реабилитацию военные ВСУ, сообщает Mash.
По информации Telegram-канала, элитная недвижимость в черногорском Херцег-Нови, расположенная на побережье Адриатики и ранее находившаяся под управлением бывшей супруги Чемезова, Анжелки Думнич, выставлена на продажу. Стоимость объекта составляет 4,5 миллиона евро (примерно 438,8 миллиона рублей). Покупатель получит в своё распоряжение ресторан, два бассейна (взрослый и детский) и 47 номеров, включая 10 двухместных вилл.
Объявление о продаже висит с лета, однако спросом среди покупателей не пользуется.
Напомним, 29 сентября в Свердловской области был задержан бывший вице-губернатор региона Олег Чемезов. Незадолго до этого он оставил свой пост. Он задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.