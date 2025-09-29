Экс-замглавы Свердловской области экстренно госпитализировали прямо с допроса
Обложка © Telegram / Свердловская область
Бывший высокопоставленный чиновник Свердловской области, экс-вице-губернатор Олег Чемезов, был срочно доставлен в медицинское учреждение. Госпитализация произошла неожиданно — прямо во время следственных действий и допроса.
По информации, полученной телеграм-каналом «База», причиной резкого ухудшения самочувствия у подозреваемого в махинациях с мошенничеством Чемезова стала острая боль в животе.
Адвокаты Олега Чемезова уже прокомментировали ситуацию, заявив о наличии всей требуемой документации. Они подчёркивают, что медицинские проблемы, послужившие основанием для экстренной госпитализации, подтверждены официально.
Напомним, 29 сентября в Свердловской области был задержан бывший вице-губернатор региона Олег Чемезов. Незадолго до этого он оставил свой пост. Он задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц.
