Экс-замглавы Свердловской области экстренно госпитализировали прямо с допроса

Бывший высокопоставленный чиновник Свердловской области, экс-вице-губернатор Олег Чемезов, был срочно доставлен в медицинское учреждение. Госпитализация произошла неожиданно — прямо во время следственных действий и допроса.

По информации, полученной телеграм-каналом «База», причиной резкого ухудшения самочувствия у подозреваемого в махинациях с мошенничеством Чемезова стала острая боль в животе.

Адвокаты Олега Чемезова уже прокомментировали ситуацию, заявив о наличии всей требуемой документации. Они подчёркивают, что медицинские проблемы, послужившие основанием для экстренной госпитализации, подтверждены официально.