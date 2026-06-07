Квадроберы выросли: На сходки в костюмах животных теперь ходят айтишники и студенты

В России заметно повзрослели квадроберы и фурри — люди, которые увлекаются образами животных. Об этом пишет SHOT. Если раньше на сходки в костюмах ходили в основном дети, то теперь это студенты, айтишники и молодёжь до 30 лет.

В российских городах проходят сходки взрослых фурри и квадроберов. Фото © SHOT

В российских городах проходят сходки взрослых фурри и квадроберов. Фото © SHOT

Такие встречи проходят в Москве, Питере, Нижнем Новгороде, Омске, Екатеринбурге и других городах. Вместо детей в ушках и масках теперь можно увидеть творческих парней и девушек 15–30 лет в полноценных костюмах зверей, которые стоят десятки и даже сотни тысяч рублей.

Сам формат тоже изменился. Это уже не просто прыжки по паркам ради видео в соцсетях. Теперь это клуб по интересам: на сходках знакомятся, общаются, устраивают фотосессии, косплей-дефиле и просто гуляют вместе. Некоторые признаются, что в костюме им гораздо легче заводить разговоры, особенно если в обычной жизни мешают стеснительность, тревожность или комплексы.

Маска животного, по их словам, работает как социальный фильтр — подойти к человеку с хвостом и ушами психологически проще, чем к незнакомцу без них. Так вокруг этих встреч образуются целые сообщества, где находят друзей, отношения и единомышленников. Сами фурри называют себя «новым поколением, которое ломает стереотипы».

Кстати, пока в России люди находят утешение в костюмах животных, в Казахстане ещё в прошлом году ввели запрет на ношение одежды, которая скрывает лицо в общественных местах. Новое правило вошло в закон о поправках, связанных с работой полиции и защитой правопорядка. Согласно закону, в общественных местах нельзя надевать одежду, из-за которой невозможно узнать человека.