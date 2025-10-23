В Южной Корее появилась первая в мире фурри-k-pop-группа BASTTIE

На музыкальной сцене Южной Кореи появилась первая в мире фурри-группа. Коллектив носит название BASTTIE и выступает с песнями в жанре k-pop.

Творчество группы можно назвать классическим k-pop’ом, однако особенность BASTTIE заключается в том, что все участники выступают в костюмах животных: лисы, тигра, кролика, дракона и акулы-дракона.

Название коллектива расшифровывается как BASTard Teens In Everywhere, что означает «озорные подростки, которых можно встретить где угодно». Недавно группа представила свой первый музыкальный видеоклип на композицию First Step.

Ранее Life.ru писал о том, что москвичи стали чаще интересоваться корейской культурой и жанром K-pop: за первое полугодие 2025 года трафик на тематические музыкальные сайты вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Пиковый интерес пришёлся на январь (+81%). Такой всплеск может быть связан с активностью в индустрии: сразу несколько популярных артистов этого жанра выпустили новые релизы и анонсировали турне.