Уши, лапы и хвост за 37 тысяч рублей отобрали у квадроберов в Москве под угрозой ножа

В Северном Бутово двое молодых людей, увлекающихся квадробингом стали жертвами ограбления. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным правоохранителей, к 18-летним москвичам подошли неизвестные в парке поймы реки Битцы. Один из них показал нож и потребовал отдать маски и лапки. Пострадавшие выполнили требование, после чего обратились в полицию.

Ущерб оценили в 37 тысяч рублей. Позже сотрудникам удалось задержать подозреваемых на улице Маршала Савицкого. Ими оказались местные жители 18 и 19 лет. Возбуждено уголовное дело по статьям о грабеже и разбое.