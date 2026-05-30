Вор-растяпа забыл паспорт и телефон на месте кражи в Ленобласти

В Ленинградской области задержали вора-растяпу, который, украв из загородного дома компьютерную технику, умудрился забыть на месте преступления паспорт и мобильный телефон. О курьёзном провале сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошёл в посёлке Прибылово Выборгского района. Хозяин дачи обратился в полицию во вторник. Злоумышленник проник в дом через разбитое окно и вынес технику и аудиооборудование. Общий ущерб составил девяносто тысяч рублей.

Осматривая место происшествия, оперативники обнаружили не только следы, но и откровенно неожиданную улику. В брошенной сумке лежали документы и гаджет предполагаемого преступника. Похищенное имущество позже нашли в лесу неподалёку, оно оказалось повреждённым.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его на территории Выборгского района Ленинградской области. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в американском Спрингфилде мужчину задержали за взлом, совершённый исключительно ради еды. Хозяйка дома обнаружила, что задняя дверь не заперта, а на кухонном столе стоит грязная тарелка. Вскрыв холодильник, женщина поняла, что ночной гость полностью опустошил контейнер с тушёной свининой, не взяв больше ни одной вещи. Вычислить злоумышленника помогла его собственная оплошность — на веранде он забыл рюкзак с документами.