В Минэке заявили о сложностях на рынке труда при рекордно низкой безработице

Министр экономического развития Максим Решетников назвал ситуацию на рынке труда сложной, несмотря на рекордно низкую безработицу в 2,2%. Свою оценку он дал в интервью ИС «Вести» на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, эта цифра не в полной мере отражает реальную картину. Работодателям остро не хватает людей по многим направлениям, и в разных отраслях и регионах острота дефицита ощущается по-разному. При этом текущий уровень безработицы остаётся серьёзным ограничителем, в том числе для Центробанка при принятии решения о снижении ключевой ставки.

«С одной стороны, когда мы смотрим на показатели безработицы, то она у нас находится по-прежнему на исторически минимальном уровне 2,2%. В общем и в целом это делает, с одной стороны, ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает. С другой стороны, я не думаю, что эта цифра в полной мере отражает всю ту сложность, которая складывается, потому что в разных отраслях и в разных регионах мы видим, что вот эта текущая ситуация в экономике, она всё равно, конечно, оказывает влияние на на рынок труда, и ряд предприятий, ряд компаний отмечают, что где-то снизились заказы, где-то есть вопросы», — отметил он.

Решетников также обратил внимание на структурные сдвиги на рынке. Всё более заметной становится платформенная занятость, когда люди после основной смены берут подработку на пару часов. Это увеличивает общий фонд рабочего времени. Министр призвал не просто анализировать ситуацию, а активно заниматься реализацией конкретных мер и программ.

Ранее Максим Решетников допустил, что умеренный рост безработицы может пойти экономике на пользу и подтолкнуть её к структурной перестройке. По его словам, в нынешних условиях некоторое увеличение числа незанятых способно сыграть роль стимула. Это помогло бы перераспределить трудовые ресурсы на более эффективные и производительные рабочие места.