Путин объявил о новом этапе развития Дальнего Востока на 10 лет

Развитие Дальнего Востока переходит в новую фазу. Президент России Владимир Путин заявил о подготовке обновлённой стратегии, рассчитанной на ближайшие десять лет. О переходе к следующему этапу глава государства объявил во время пленарного заседания Восточного экономического форума — 2026.

«Мы переходим к следующему этапу — к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие 10 лет, до 2036 года», — сказал лидер РФ.

По словам Путина, главная задача — поддержание набранных высоких темпов развития, запуск в регионе новых инвестиционных циклов.

Ранее сообщалось, что ситуация с занятостью на Дальнем Востоке заметно улучшилась: уровень безработицы в макрорегионе сократился в четыре раза и достиг 2,2%. Показатель в Дальневосточном федеральном округе теперь соответствует среднему уровню безработицы по России.