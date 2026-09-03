Дальний Восток разогнался втрое: Путин рассказал о впечатляющем росте экономики региона

Экономика Дальнего Востока заметно прибавила за последнее десятилетие. Валовой внутренний продукт региона за 11 лет увеличился более чем в три раза. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2026.

«Дальний Восток находится на подъёме, ВВП региона за последние 11 лет увеличился более чем втрое», — сказал он.

Ранее сообщалось, что рабочий завтрак Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто на полях ВЭФ решили оформить с акцентом на дальневосточную кухню. Для встречи подготовили блюда преимущественно из местных продуктов, дополнив меню несколькими позициями из других регионов России.

XI Восточный экономический форум (ВЭФ-2026) проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Форум собрал более 5000 участников из 80 стран, включая высокопоставленные делегации из Китая, Индонезии, Монголии и Мьянмы. Деловая программа разделена на пять тематических блоков, посвященных качеству жизни, инвестициям, технологиям, логистике и международному сотрудничеству, и включает свыше 100 сессий. Ключевым событием станет пленарное заседание 3 сентября с участием президента России Владимира Путина и лидеров иностранных государств. Организатором форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ.