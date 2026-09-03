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Опубликовано 3 сентября, 00:56

Путин обсудил с Кожемяко создание трассы Владивосток — Хабаровск

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, в ходе которой обсуждалось создание четырёхполосной трассы Владивосток — Хабаровск. Росавтодор уже приступил к реализации проекта — на сегодняшний день готово порядка 87 километров трассы из 530.

«Хотелось бы, может быть, какую-то программу, чтобы пусть они до 2036 года, по 50 километров, но чтобы эта динамика продолжалась. Там ещё 21 мост аварийный. Чтобы они уже делали, как они сделали эти, в четырёхполосном исполнении», — отметил Кожемяко.

Он подчеркнул, что работает над этим вопросом совместно с губернатором Хабаровского края, так как магистраль объединяет два региона.

Путин встретился с главой Приморья Олегом Кожемяко
Путин встретился с главой Приморья Олегом Кожемяко

Владимир Путин также поручил профильным ведомствам проработать механизм, который позволит властям Приморского края быстрее получать доступ к грунтам при чрезвычайных ситуациях. Речь идёт об инертных материалах, необходимых для проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. Сейчас вопрос заключается в том, чтобы органы власти могли оперативно использовать такие ресурсы в экстренных ситуациях.

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Алена Пенчугина
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