Путин встретился с главой Приморья Олегом Кожемяко

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Переговоры состоялись во Владивостоке, куда глава государства прибыл для участия в Восточном экономическом форуме.

Во время встречи традиционно обсуждались вопросы развития региона и текущая социально-экономическая ситуация. Губернатор представил президенту доклад о работе краевых властей.

В ходе встречи Кожемяко сообщил, что рост валового регионального продукта в Приморье сохраняется на уровне 4,4%. Также, по его словам, продолжается рост инвестиций в регион.

«По прошлому году прирост в инвестиции — порядка 150 млрд рублей, хорошие показатели в агропромышленном секторе — плюс 35%, в промышленности — 9%, жилищное строительство — мы сдали 1,4 млн кв. метров жилья. <…> Мы видим и по этому году, несмотря на какие-то определённые трудности, мы сохраняем динамику — 4,4% (рост ВРП. — Прим. Life.ru), сейчас мы это видим, и инвестиций тоже», — заявил губернатор.

Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в мероприятиях ВЭФ, который проходит с 1 по 4 сентября. Восточный экономический форум является одной из главных площадок для обсуждения развития Дальнего Востока, инвестиционных проектов и международного сотрудничества. Ранее российский лидер в рамках Восточного экономического форума дал по видеосвязи старт вводу в эксплуатацию подстанции 500 кВ «Варяг» и линии электропередачи «Приморская ГРЭС — Варяг».