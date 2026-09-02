Путин дал старт работе ЛЭП и подстанции «Варяг» в Приморье

Президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума дал по видеосвязи старт вводу в эксплуатацию подстанции 500 кВ «Варяг» и линии электропередачи «Приморская ГРЭС — Варяг».

Протяжённость новой воздушной линии составляет около 500 километров. Проект стал крупнейшим в электросетевом комплексе России в 2026 году и самым масштабным энерготранзитом такого класса напряжения на Дальнем Востоке.

Подстанция «Варяг» мощностью 501 МВА вошла в число крупнейших центров питания региона. Новые объекты позволят увеличить передачу электроэнергии в южные районы Приморского края, где ранее существовали риски дефицита мощности.

Инфраструктура создаёт условия для развития ТОР «Приморье», электроснабжения Приморского металлургического завода и дальнейшего роста судостроительного комплекса «Звезда».

В проект вложили более 70 млрд рублей. Во время строительства были задействованы свыше 2,5 тыс. специалистов, а всё оборудование и материалы произвели в России.

Глава Минэнерго Сергей Цивилев отметил, что запуск объектов позволит направлять в энергодефицитные районы около 400 МВт мощности и станет важным этапом модернизации энергетики Дальнего Востока.

Ранее Владимир Путин заявил, что России важно не просто удержать обширные территории Дальнего Востока и Арктики, но и активно их развивать. Глава государства напомнил, что задача изначально ставилась именно так. Речь всегда шла о том, чтобы обеспечить рост макрорегиона и остановить отток населения. Путин подчеркнул, что эти огромные пространства необходимо не только сохранить за Россией, но и укреплять. По его словам, Дальний Восток должен стать надёжным перспективным инструментом развития всей страны.