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Регион
Опубликовано 2 сентября, 16:04

Путин назвал близость к мировым центрам роста преимуществом Дальнего Востока

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин назвал близость к мировым центрам экономического роста одним из главных преимуществ Дальнего Востока и Арктики. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа.

По словам Путина, необходимо продолжать раскрывать потенциал дальневосточных и арктических регионов, используя их конкурентные возможности.

«Нужно и дальше раскрывать потенциал дальневосточных и арктических регионов, эффективно использовать их конкурентные преимущества, включая близость к глобальным центрам мирового экономического роста», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что развитие территорий должно идти комплексно и с расчётом на долгосрочную перспективу. Путин также указал на необходимость учитывать текущие изменения и будущие тенденции мировой экономики при реализации проектов в регионе.

Путин назвал развитие Дальнего Востока определяющим для будущего России
Путин назвал развитие Дальнего Востока определяющим для будущего России

Ранее Владимир Путин заявил, что России важно не просто удержать обширные территории Дальнего Востока и Арктики, но и активно их развивать. Глава государства напомнил, что задача изначально ставилась именно так. Речь всегда шла о том, чтобы обеспечить рост макрорегиона и остановить отток населения. Путин подчеркнул, что эти огромные пространства необходимо не только сохранить за Россией, но и укреплять. По его словам, Дальний Восток должен стать надёжным перспективным инструментом развития всей страны.

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Юлия Сафиулина
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