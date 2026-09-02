Путин назвал близость к мировым центрам роста преимуществом Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин назвал близость к мировым центрам экономического роста одним из главных преимуществ Дальнего Востока и Арктики. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа.

По словам Путина, необходимо продолжать раскрывать потенциал дальневосточных и арктических регионов, используя их конкурентные возможности.

«Нужно и дальше раскрывать потенциал дальневосточных и арктических регионов, эффективно использовать их конкурентные преимущества, включая близость к глобальным центрам мирового экономического роста», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что развитие территорий должно идти комплексно и с расчётом на долгосрочную перспективу. Путин также указал на необходимость учитывать текущие изменения и будущие тенденции мировой экономики при реализации проектов в регионе.

Ранее Владимир Путин заявил, что России важно не просто удержать обширные территории Дальнего Востока и Арктики, но и активно их развивать. Глава государства напомнил, что задача изначально ставилась именно так. Речь всегда шла о том, чтобы обеспечить рост макрорегиона и остановить отток населения. Путин подчеркнул, что эти огромные пространства необходимо не только сохранить за Россией, но и укреплять. По его словам, Дальний Восток должен стать надёжным перспективным инструментом развития всей страны.