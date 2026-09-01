Путин объяснил свою недавнюю метафору с косатками и белыми медведями

«Если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке, слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам», — сказал президент РФ, отвечая на вопросы журналистов.

Ренее Путин сообщил, что детям следует рассказывать о суровых законах живой природы, чтобы они лучше понимали устройство окружающего мира и причины проведения Россией специальной военной операции. Поводом стал разговор с учителем китайского языка из Белгородской области Дмитрием Баланчуковым, побывавшим на Северном полюсе. Педагог рассказал, что видел там двух огромных белых медведей. Президент в ответ заговорил о пищевой цепочке в Арктике. По его словам, всегда найдётся рыба покрупнее. Так, косатки с удовольствием поедают белых медведей, которые для них являются скорее кормом, чем свирепыми хищниками.