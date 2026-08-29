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Регион
29 августа, 13:12

Путин объяснил причины СВО на примере охоты косаток на белых медведей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Детям следует рассказывать о суровых законах живой природы, чтобы они лучше понимали устройство окружающего мира и причины проведения Россией специальной военной операции. На это указал президент Владимир Путин во время встречи с педагогами и студентами.

Поводом стал разговор с учителем китайского языка из Белгородской области Дмитрием Баланчуковым, побывавшим на Северном полюсе. Педагог рассказал, что видел там двух огромных белых медведей.

Президент в ответ заговорил о пищевой цепочке в Арктике. По его словам, всегда найдётся рыба покрупнее. Так, косатки с удовольствием поедают белых медведей, которые для них являются скорее кормом, чем свирепыми хищниками.

«Там рядышком косатки обитают. Они едят этих медведей как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей и на части их разрывают», — отметил глава государства.

По его словам, о таких процессах в природе и мире стоит рассказывать детям, чтобы они понимали, зачем Россия проводит СВО.

До этого глава государства вспомнил произведения Джека Лондона и суровый быт северных народов, подчеркнув, что некоторые описанные там обычаи выглядят жёстко, но были продиктованы условиями жизни.

Путин поддержал идею создания центра для сохранения памяти об СВО
Путин поддержал идею создания центра для сохранения памяти об СВО

Ранее российский президент Владимир Путин подчёркивал, что патриотическое воспитание молодёжи должно быть грамотным и ненавязчивым. По его словам, именно такой подход способен дать значимый результат для будущего страны.

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