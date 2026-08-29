Детям следует рассказывать о суровых законах живой природы, чтобы они лучше понимали устройство окружающего мира и причины проведения Россией специальной военной операции. На это указал президент Владимир Путин во время встречи с педагогами и студентами.

Поводом стал разговор с учителем китайского языка из Белгородской области Дмитрием Баланчуковым, побывавшим на Северном полюсе. Педагог рассказал, что видел там двух огромных белых медведей.

Президент в ответ заговорил о пищевой цепочке в Арктике. По его словам, всегда найдётся рыба покрупнее. Так, косатки с удовольствием поедают белых медведей, которые для них являются скорее кормом, чем свирепыми хищниками.

«Там рядышком косатки обитают. Они едят этих медведей как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей и на части их разрывают», — отметил глава государства.

По его словам, о таких процессах в природе и мире стоит рассказывать детям, чтобы они понимали, зачем Россия проводит СВО.

До этого глава государства вспомнил произведения Джека Лондона и суровый быт северных народов, подчеркнув, что некоторые описанные там обычаи выглядят жёстко, но были продиктованы условиями жизни.

Ранее российский президент Владимир Путин подчёркивал, что патриотическое воспитание молодёжи должно быть грамотным и ненавязчивым. По его словам, именно такой подход способен дать значимый результат для будущего страны.