Путин: Патриотическое воспитание молодёжи должно быть ненавязчивым

Президент России Владимир Путин заявил, что работа по патриотическому воспитанию молодёжи должна вестись аккуратно и без давления. Об этом он сказал на встрече с выпускниками программы «Время героев».

По его словам, наиболее эффективный результат достигается тогда, когда подход остаётся интеллигентным, грамотным и ненавязчивым. Именно такой формат способен дать значимый эффект для будущего страны и её развития, подчеркнул он.

Ранее Путин поддержал инициативу по вовлечению участников специальной военной операции в патриотическое воспитание школьников и студентов. Так, в Северной Осетии уже действует специальная программа подготовки таких специалистов. После обучения участники спецоперации получают назначения на должности советников директоров школ по вопросам военно-патриотического воспитания.