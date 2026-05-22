Путин: Патриотическое воспитание молодёжи должно быть ненавязчивым
Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Президент России Владимир Путин заявил, что работа по патриотическому воспитанию молодёжи должна вестись аккуратно и без давления. Об этом он сказал на встрече с выпускниками программы «Время героев».
По его словам, наиболее эффективный результат достигается тогда, когда подход остаётся интеллигентным, грамотным и ненавязчивым. Именно такой формат способен дать значимый эффект для будущего страны и её развития, подчеркнул он.
Ранее Путин поддержал инициативу по вовлечению участников специальной военной операции в патриотическое воспитание школьников и студентов. Так, в Северной Осетии уже действует специальная программа подготовки таких специалистов. После обучения участники спецоперации получают назначения на должности советников директоров школ по вопросам военно-патриотического воспитания.
