Путин поддержал привлечение бойцов СВО к патриотическому воспитанию молодёжи

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по привлечению участников специальной военной операции к работе по военно-патриотическому воспитанию молодёжи в школах и средних учебных заведениях. Об этом стало известно в ходе встречи главы государства с руководителем Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло в Кремле.

Путин поинтересовался, задействуют ли сейчас бойцов СВО в патриотической работе с подрастающим поколением. Меняйло дал утвердительный ответ и доложил, что в регионе уже разработана специальная образовательная программа для участников спецоперации. После её прохождения герои назначаются советниками директоров школ по вопросам военно-патриотического воспитания.

Глава Северной Осетии добавил, что к концу текущего года такие специалисты появятся во всех школах и всех средних профессиональных учебных заведениях республики. Кроме того, в ходе беседы Меняйло проинформировал главу государства о мерах поддержки бойцов и членов их семей, реализуемых на территории республики.

Так, ранее Сергей Меняйло доложил, что в настоящее время на территории субъекта реализуется 32 различные меры поддержки участников СВО и их семей. В частности, программа предоставления индивидуального жилищного строительства с земельным участком по фиксированной стоимости в 6,5 миллиона рублей. При этом первый взнос по ипотеке в размере 30%оплачивается из средств республиканского бюджета.