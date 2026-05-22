Путин назвал борьбу за умы детей «новым фронтом» в современном мире

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что формирование взглядов и воспитание детей сегодня можно считать «новым фронтом». Соответствующее заявление прозвучало на встрече главы государства с участниками программы «Время героев».

«Вы сказали о том, что это новый фронт — борьба за воспитание детей, за их умы. С этим полностью согласен», — сказал Путин.

Ранее Путин поддержал привлечение бойцов СВО к патриотическому воспитанию молодёжи.

«Время героев» — это федеральная кадровая программа, запущенная по поручению президента России в 2024 году для подготовки управленцев из числа участников и ветеранов СВО. Цель программы — подготовка руководителей для работы в органах власти и госкомпаниях. Уже к 2026 году десятки выпускников первого потока получили назначения на высокие должности, включая посты федерального и регионального уровней. а реализацию отвечает Высшая школа госуправления РАНХиГС совместно с платформой «Россия — страна возможностей».