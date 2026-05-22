Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 14:59

Путин назвал борьбу за умы детей «новым фронтом» в современном мире

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что формирование взглядов и воспитание детей сегодня можно считать «новым фронтом». Соответствующее заявление прозвучало на встрече главы государства с участниками программы «Время героев».

«Вы сказали о том, что это новый фронт — борьба за воспитание детей, за их умы. С этим полностью согласен», — сказал Путин.

Путин призвал бойцов ВСУ не выполнять преступных приказов нелегитимной хунты
Путин призвал бойцов ВСУ не выполнять преступных приказов нелегитимной хунты

Ранее Путин поддержал привлечение бойцов СВО к патриотическому воспитанию молодёжи.

«Время героев» — это федеральная кадровая программа, запущенная по поручению президента России в 2024 году для подготовки управленцев из числа участников и ветеранов СВО. Цель программы — подготовка руководителей для работы в органах власти и госкомпаниях. Уже к 2026 году десятки выпускников первого потока получили назначения на высокие должности, включая посты федерального и регионального уровней. а реализацию отвечает Высшая школа госуправления РАНХиГС совместно с платформой «Россия — страна возможностей».

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar