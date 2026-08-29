Путин поддержал идею создания центра для сохранения памяти об СВО

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания координационного центра по сохранению памяти о героях специальной военной операции. Об этом он сказал на встрече с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов.

Одна из участниц встречи заметила, что школы, архивные службы и фонд «Защитники Отечества» сейчас работают по отдельности, каждый сам по себе. Она предложила создать единую федеральную структуру, которая бы объединяла все усилия. Путин согласился, что такой центр действительно был бы полезен, и пообещал подумать над этим.

«Что касается координирующего центра, то такого действительно нет, и я не слышал, чтобы это реализовывалось. Ведомства работают, каждое по своему направлению. Но такой координационный центр был бы полезен, я думаю. Мы обязательно над этим подумаем», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что военкоматы должны передавать школам информацию об участниках СВО, если она нужна для создания музейных экспозиций. Проблему подняла одна из учительниц: руководителям школьных музеев приходится самим собирать данные о выпускниках-героях — искать родственников, фотографии, воспоминания. С военкоматами взаимодействовать сложно, потому что там опасаются разглашать личные данные. Путин указал, что такую информацию, если она не секретная, военкоматы предоставлять обязаны.