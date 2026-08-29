Путин: Военкоматы должны предоставлять школам открытые сведения о героях СВО

Военкоматы должны предоставлять школам доступную для разглашения информацию об участниках СВО, если она необходима для создания музейных экспозиций. На это указал президент России Владимир Путин во время встречи с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов.

Тема возникла после рассказа одной из участниц встречи о трудностях, с которыми сталкиваются руководители школьных музеев. Им приходится самостоятельно собирать сведения о выпускниках — от воспоминаний родственников до детских фотографий, тогда как взаимодействие с военкоматами зачастую осложняется опасениями вокруг конфиденциальности данных.

«Нет таких соображений», — ответил Путин на слова о невозможности получить необходимую информацию.

Президент пояснил, что действительно существуют сведения закрытого характера, однако наряду с ними есть открытые данные. Именно эту часть, по его словам, необходимо передавать образовательным учреждениям, особенно когда речь идёт о музейной работе.

Путин добавил, что сохранение памяти об участниках СВО не должно оставаться задачей исключительно самих школ. Подключаться к этой работе, по его мнению, необходимо муниципальным, региональным и федеральным властям.

Участники СВО уже вовлечены в патриотическую и воспитательную работу со школьниками. В марте Life.ru рассказывал о киноуроках ветеранов СВО в школах по всей России, где после просмотра фильмов дети вместе с бойцами обсуждают нравственные и патриотические темы.