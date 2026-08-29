Путин считает, что уделяет недостаточно внимания своей учительнице Вере Гуревич

Владимир Путин считает, что уделяет недостаточно внимания своей школьной учительнице Вере Гуревич. Об этом президент России заявил во время встречи с педагогами и студентами в Московском педагогическом государственном университете.

Тема возникла после слов учителя географии из Иркутска Максима Астраханцева. Педагог отметил уважительное отношение главы государства к своему наставнику и напомнил, что Путин продолжает общаться с Верой Дмитриевной.

«Недостаточно», — возразил президент.

Собеседник главы государства заметил, что с учётом плотного рабочего графика даже такое внимание к школьной учительнице вызывает уважение.

Сейчас Вере Гуревич 92 года. Она была классным руководителем Путина. По словам президента, она входит в число людей, сыгравших важную роль в становлении его личности. В мае Путин пригласил Веру Гуревич на Парад Победы, а спустя несколько дней лично приехал за своей школьной учительницей на Aurus, чтобы вместе отправиться на ужин в резиденцию.