Путин по видеосвязи открыл новые школы в пяти регионах России
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Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии образовательных учреждений сразу в пяти регионах страны. Церемония прошла во время его визита в Московский педагогический государственный университет.
После реконструкции в Москве заработало здание школы № 656 имени А. С. Макаренко на тысячу учеников. Там обновили классы и оборудование, а также создали современные пространства для занятий спортом.
В дагестанском селе Байрамаул построили учебный корпус на 604 места со спортивными площадками. Ещё один крупный объект на 1100 детей появился в селе Бокино Тамбовской области — внутри разместили лаборатории, мастерские, медиацентр и площадки для проектной работы.
В Уфе открылся новый корпус школы № 88, рассчитанный на 1225 учащихся. Он получил интерактивный 3D-кабинет, пространство для медико-биологических исследований, театральную, фото- и киностудии, а также помещения для звукозаписи, искусства и дизайна.
Ещё одно здание появилось в Черкесске. Оно рассчитано на 400 учеников начальных классов. Новые объекты открылись в преддверии 1 сентября. В этот же день Путин встретился в МПГУ с педагогами и победителями олимпиад.
В преддверии Дня знаний Владимир Путин приехал в Московский педагогический государственный университет, где встретился с педагогами и победителями олимпиад. Визит главы государства был посвящён началу нового учебного года.
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