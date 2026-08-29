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29 августа, 09:51

Путин приехал в МПГУ на встречу с педагогами и победителями олимпиад

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин приехал в Московский педагогический государственный университет. Визит приурочен к предстоящему Дню знаний.

В МПГУ глава государства планирует пообщаться с педагогами и победителями олимпиад.

О предстоящем мероприятии ранее рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, встреча проходит в контексте приближающегося 1 Сентября.

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Андрей Бражников
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