Путин приехал в МПГУ на встречу с педагогами и победителями олимпиад
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Президент России Владимир Путин приехал в Московский педагогический государственный университет. Визит приурочен к предстоящему Дню знаний.
В МПГУ глава государства планирует пообщаться с педагогами и победителями олимпиад.
О предстоящем мероприятии ранее рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, встреча проходит в контексте приближающегося 1 Сентября.
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