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28 августа, 09:28

Путин в преддверии 1 сентября встретится с педагогами и победителями олимпиад

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в субботу, 29 августа, проведёт рабочее мероприятие, приуроченное к предстоящему Дню знаний. В его программе — общение с педагогами и победителями олимпиад, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Завтрашний день у президента тоже будет рабочий. Завтра будет одно мероприятие, приуроченное к предстоящему 1 сентября. Путин пообщается и с педагогами, пообщается и с победителями Олимпиад. Это в контексте приближающегося Дня знаний», — сказал представитель Кремля.

Пятиклассники с 1 сентября перейдут на новый учебный план
Пятиклассники с 1 сентября перейдут на новый учебный план

Новый учебный год начнётся сразу с нескольких изменений для российских школьников. Life.ru подробно рассказывал, что с 1 сентября изменится в программах, правилах поведения и учебной нагрузке, в том числе для учеников разных классов.

Больше новостей о школах, вузах, экзаменах и правилах поступления — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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