Пятиклассники с 1 сентября перейдут на новый учебный план

С 1 сентября 2026 года в российских школах вступают в силу изменения, касающиеся учеников пятых классов. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, в расписании школьников появится новый обязательный курс, а также будут введены оценки за поведение.

«Изменения, предусмотренные в приказе Минпросвещения, структурированы таким образом, чтобы ребёнок как можно быстрее адаптировался», — заявил Кравцов во время общения с РИА «Новости».

Одним из ключевых изменений станет введение предмета «Духовно-нравственная культура России», который будет преподаваться в пятых классах. На его изучение отводится 17 часов в год.

Кроме того, начиная с 2026/27 учебного года, пятиклассникам начнут выставлять отметки за поведение. При оценке будут учитываться дисциплина, манера общения, личные качества, активность на уроках, участие во внеурочных занятиях, включая «Разговоры о важном», профориентационный курс «Россия — мои горизонты», а также деятельность в рамках Движения Первых.

Ранее Минобрнауки разработало концепцию единого вступительного испытания по русскому языку для иностранных абитуриентов российских вузов. Ведомство учло предложения МИД России, Минпросвещения, Россотрудничества и Рособрнадзора. Концепция устанавливает единые требования к уровню владения русским языком, который необходим для учёбы в вузе.