Минобрнауки подготовило концепцию единого экзамена по русскому для иностранцев

Минобрнауки разработало концепцию единого вступительного испытания по русскому языку для иностранных абитуриентов российских вузов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Подготовлен проект концепции введения единого вступительного испытания (ЕВИ) по русскому языку для иностранных абитуриентов российских университетов, не имеющих действующих результатов ЕГЭ», — говорится в сообщении.

Минобрнауки учло предложения МИД России, Минпросвещения, Россотрудничества и Рособрнадзора. Концепция устанавливает единые требования к уровню владения русским языком, который необходим для учёбы в вузе. Документ также определяет содержание и порядок проведения экзамена. Отдельные положения регулируют централизованный контроль и надзор.

Сейчас ведомства согласовывают проект концепции. После этого разработчики подготовят нормативные акты, которые установят порядок проведения единого испытания. Документы вынесут на общественное обсуждение.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки определит позицию по вопросу усложнения ЕГЭ к концу августа. Позицию ведомства планируют озвучить после завершения основных этапов приёмной кампании, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Дискуссия об изменении сложности ЕГЭ началась после предложения помощника президента России и бывшего министра образования Андрея Фурсенко. Он считает, что задания следует усложнить, если число выпускников, получающих максимальные 100 баллов, становится слишком большим.