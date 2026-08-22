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22 августа, 00:03

Минобрнауки подготовило концепцию единого экзамена по русскому для иностранцев

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минобрнауки разработало концепцию единого вступительного испытания по русскому языку для иностранных абитуриентов российских вузов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Подготовлен проект концепции введения единого вступительного испытания (ЕВИ) по русскому языку для иностранных абитуриентов российских университетов, не имеющих действующих результатов ЕГЭ», — говорится в сообщении.

Минобрнауки учло предложения МИД России, Минпросвещения, Россотрудничества и Рособрнадзора. Концепция устанавливает единые требования к уровню владения русским языком, который необходим для учёбы в вузе. Документ также определяет содержание и порядок проведения экзамена. Отдельные положения регулируют централизованный контроль и надзор.

Сейчас ведомства согласовывают проект концепции. После этого разработчики подготовят нормативные акты, которые установят порядок проведения единого испытания. Документы вынесут на общественное обсуждение.

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Ранее сообщалось, что Минобрнауки определит позицию по вопросу усложнения ЕГЭ к концу августа. Позицию ведомства планируют озвучить после завершения основных этапов приёмной кампании, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Дискуссия об изменении сложности ЕГЭ началась после предложения помощника президента России и бывшего министра образования Андрея Фурсенко. Он считает, что задания следует усложнить, если число выпускников, получающих максимальные 100 баллов, становится слишком большим.

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Антон Голыбин
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