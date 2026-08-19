Минобрнауки взяло паузу: Фальков назвал срок ответа на идею усложнить ЕГЭ

Минобрнауки пока не стало оценивать предложение об усложнении Единого государственного экзамена. Позицию ведомства планируют озвучить после завершения основных этапов приёмной кампании, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков журналисту Александру Юнашеву.

«Приёмная кампания ещё идёт. Прокомментируем к концу августа, думаю», — сказал глава Минобрнауки, слова которого приводит Telegram-канал «Юнашев LIVE».

Дискуссия об изменении сложности ЕГЭ началась после предложения помощника президента России и бывшего министра образования Андрея Фурсенко. Он считает, что задания следует усложнить, если число выпускников, получающих максимальные 100 баллов, становится слишком большим. По его мнению, экзамен должен позволять точнее различать уровень подготовки абитуриентов.

Инициатива уже вызвала споры. В «Единой России» выступили против усложнения экзамена, заявив, что условия поступления должны оставаться понятными и предсказуемыми для школьников и их семей.

Таким образом, окончательной позиции Минобрнауки по предложению Фурсенко пока нет. Фальков дал понять, что ведомство вернётся к обсуждению вопроса после того, как сможет оценить результаты нынешней приёмной кампании.

Ранее Life.ru рассказывал, почему Андрей Фурсенко предложил сделать ЕГЭ сложнее. По его мнению, большое число стобалльников мешает экзамену выполнять одну из его задач — разделять абитуриентов по уровню подготовки.