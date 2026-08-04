Выпускники с 300+ баллов ЕГЭ не проходят на бюджет из-за олимпиадников

Выпускники с очень высокими баллами ЕГЭ жалуются, что не могут поступить на бюджет в ведущие вузы страны — их обходят абитуриенты, зачисленные по итогам олимпиад. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В интернете можно купить победу в олимпиаде и пройти в ВУЗ на бюджет без конкурса. Фото © Telegram / SHOT

По данным канала, даже 270–300 баллов за три предмета не гарантируют бюджетное место в топ-университетах. Причина — поступающие без экзаменов, за счёт олимпиадных льгот. С этим уже столкнулись многие ребята. Так, школьник из Ярославля с 310 баллами не прошёл на бюджет в ВШЭ, а девушка из Анапы с 280 баллами не смогла попасть в московские технические вузы. Стобалльнице из Шатуры, набравшей вместе с индивидуальными достижениями 302 балла, тоже хватило не на все столичные вузы.

Вокруг олимпиад из перечня, по информации канала, вырос теневой рынок. Одни компании предлагают пройти онлайн-этапы вместо школьника, другие — продать готовые ответы. Обычно этим подрабатывают студенты сильных вузов. Такая «услуга» может стоить до 300 тысяч рублей. Но при поступлении на бюджет это позволяет сэкономить куда больше: платное обучение в топовых университетах обходится в 2–4 миллиона за весь срок.

Чтобы воспользоваться льготой, победителям олимпиад достаточно лишь подтвердить свой статус и набрать проходной минимум по ЕГЭ. В итоге бывает так: те, кто получил на экзамене 100 баллов, проигрывают место тем, у кого результаты куда скромнее. Преподаватели и репетиторы в беседе с SHOT не исключают, что на некоторых олимпиадах встречаются и списывание, и даже элементы коррупции. Как пояснила тренер Дарья Бойкова, контроль на таких соревнованиях заметно слабее, чем на едином госэкзамене.

Незадолго до этого в соцсетях обсуждали историю выпускника, который с 310 конкурсными баллами не смог поступить на бюджет в выбранный вуз. Он рассказал об этом сам, чем вызвал споры о правилах приёма. Несмотря на отличный результат экзаменов, парень уступил тем, кто получил бонусы за индивидуальные достижения — олимпиады, золотую медаль, волонтёрство или знак ГТО. За такие заслуги вузы нередко начисляют до десяти дополнительных баллов.