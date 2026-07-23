В российском регионе выплатят 10 тысяч рублей за 100 баллов на ЕГЭ

В Волгоградской области впервые назначили именные выплаты для выпускников, набравших максимальный балл на ЕГЭ. Стипендии также смогут получать победители региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщается на сайте региональной думы.

«Волгоградская областная дума приняла закон, расширяющий перечень получателей именной стипендии региона. Впервые ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей в течение первого года обучения смогут получать студенты, поступившие в волгоградские вузы и ссузы по результатам ЕГЭ на 100 баллов», — говорится в сообщении.

Дополнительную поддержку предусмотрели и для победителей региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников. При условии поступления в волгоградские вузы или колледжи они также станут получателями именной выплаты.

В региональном парламенте отметили, что решение направлено на поддержку талантливых молодых людей и создание условий для их дальнейшего профессионального развития. Новый закон начнёт действовать с 1 сентября. Власти рассчитывают, что такая мера поможет сохранить перспективных специалистов в регионе.

Ранее в Рособрнадзоре назвали самый честный ЕГЭ. Там не выявили ни одного списывания.