Не спишешь даже при всём желании: В Рособрнадзоре назвали самый честный ЕГЭ

Устная часть Единого государственного экзамена по иностранным языкам остается единственным экзаменом, на котором не было зафиксировано ни одной попытки списать. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС.

«Единственный экзамен, на котором у нас нет удалений, никто не списывает и никто не несёт телефоны, и нет возмущения — это устная часть иностранных языков», — сказал Музаев.

По его словам, формат экзамена не оставляет участникам времени на поиск подсказок или получение помощи со стороны. Ответ необходимо давать сразу после получения задания.

«Экзамен выстроен так, что нет времени кого-то переспросить, получить ответ и ответить. Если ты знаешь, ты сразу в моменте отвечаешь. Если ты не знаешь ответа, то просто тебе помочь уже никто не может», — пояснил глава Рособрнадзора.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что по итогам пересдач ЕГЭ число стобалльных работ достигло 10 090, лидируют информатика (82), литература (65), русский (58) и профильная математика (53). Он отметил рост уровня подготовки: за шесть лет доля выпускников с 180+ баллами выросла на 5%, а не сдавших минимальный порог — снизилась на 4%.