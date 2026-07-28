Выпускник с 310 баллами ЕГЭ не прошёл на бюджет из-за чужих олимпиадных бонусов

Выпускник с 310 конкурсными баллами не смог поступить на бюджет в выбранный университет. Историей абитуриент поделился в социальных сетях, вызвав обсуждение правил приёма в российские вузы. Об этом пишет сайт MK.Ru.

Несмотря на высокий результат экзаменов, юноша уступил конкурентам, получившим преимущества за индивидуальные достижения. Решающими могли стать успехи в олимпиадах, золотая медаль, волонтёрство или знак ГТО.

Многие университеты добавляют за такие заслуги до десяти баллов. Победители отдельных профильных состязаний также могут получить особые права при зачислении, что заметно меняет положение поступающих в рейтинге.

Случай показал, что отличные результаты ЕГЭ сами по себе не всегда гарантируют бюджетное место. При высокой конкуренции даже небольшой бонус способен определить итог всей кампании.

Минобрнауки ситуацию пока не комментировало. Эксперты советуют школьникам не ограничиваться подготовкой к экзаменам и заранее собирать портфолио достижений.

Ранее Life.ru рассказывал, как московский подросток, содержащийся в следственном изоляторе, набрал более 300 баллов на ЕГЭ по четырём предметам. Юноша был осуждён в прошлом году за поджог релейного шкафа.