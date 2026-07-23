Советник президента выступила за введение устной части ЕГЭ по ряду предметов

В ЕГЭ по гуманитарным предметам необходимо добавить устную часть. Такое мнение высказала советник президента РФ Елена Ямпольская в беседе с журналистами.

Она подчеркнула, что выпускник школы обязан владеть связной речью. Дело не только в развитии нейросетей — молодой человек должен уметь общаться и давать аргументированные ответы. Речь идёт об умении грамотно формулировать мысли, быстро реагировать на дополнительные вопросы и правильно их понимать.

При этом вводить отдельный урок «культура речи» чиновница считает излишним. Она пообещала, что этому компоненту посвятят много места в новых единых госучебниках по русскому языку и литературе. По её словам, формирование соответствующих навыков там представлено широко.

Также советник главы государства обратила внимание на рост среднего балла ЕГЭ по русскому. В текущем году показатель достиг 63,06. Количество стобалльников приблизилось к 2000, тогда как год назад их было менее 1500.

Улучшения результатов ожидают к июню 2029 года. Именно тогда контрольно-измерительные материалы окончательно приведут к общему стандарту с учебниками. Ямпольская заверила, что усердный ученик перестанет сталкиваться с неожиданностями на экзамене.

О планах ввести устную часть ранее объявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Разработка новой модели начнется в ближайшее время, а переход рассчитывают завершить до конца десятилетия.