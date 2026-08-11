Слишком много стобалльников: Фурсенко предложил сделать ЕГЭ сложнее

ЕГЭ следует сделать сложнее, если число выпускников с максимальными результатами становится слишком большим. Такое мнение высказал помощник президента России, бывший министр образования Андрей Фурсенко в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Фурсенко считает, что ЕГЭ следует сделать сложнее. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

По его словам, нынешняя ситуация приводит к тому, что множество абитуриентов с выдающимися баллами одновременно претендуют на ограниченное число мест в университетах.

«Если возникает большое количество стобалльников, надо менять ЕГЭ. И не надо бояться, что средний балл уменьшится», — заявил Фурсенко.

Он также считает необходимым значительно сократить количество школьных олимпиад. По оценке помощника президента, из-за их избыточного числа такой механизм поступления во многом девальвировался.

Возможной негативной реакции родителей Фурсенко не опасается. Он отметил, что недовольство существует и сейчас, поскольку даже максимальный результат по трём экзаменам не всегда позволяет поступить в желаемый вуз.

Ранее Life.ru рассказывал, что по итогам дополнительных дней пересдачи ЕГЭ число работ, оценённых на 100 баллов, в России достигло 10 090. Больше всего новых максимальных результатов получили по информатике, литературе, русскому языку и профильной математике.