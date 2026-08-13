«Усложнять ЕГЭ не будут»: «Единая Россия» вступилась за школьников и абитуриентов

В «Единой России» считают, что усложнять ЕГЭ не следует, а правила поступления в вузы должны оставаться понятными и предсказуемыми для школьников и их семей. При этом систему приёма предлагают точечно скорректировать. В частности, речь идёт о перекосах при учёте результатов ЕГЭ и олимпиад при распределении бюджетных мест.

Замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко подчеркнул, что любые изменения должны вводиться постепенно, поскольку резкая отмена льгот или изменение требований может серьёзно повлиять на абитуриентов. По его словам, перед началом нового учебного года партия обсуждает итоги ЕГЭ и приёмной кампании с родителями и педагогами. Их предложения планируют учитывать при дальнейшей настройке системы.

«Задача — сохранить работающие механизмы, исправить выявленные проблемы и сделать путь от школьного экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым», — заявил Ревенко.

Предложения обсуждаются в рамках подготовки обновлённой Народной программы партии.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуму планируют внести законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении традиционной формы выпускных испытаний. Автор законопроекта Нина Останина полагает, что экзамен не полностью справился с возложенными на него функциями, в том числе с задачей сделать высшее образование более доступным. В тексте инициативы также отмечается, что даже обладатели максимальных баллов порой не могут пройти на бюджетные места в вузах.