В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

В Государственную думу планируют внести законопроект о замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на государственную итоговую аттестацию. Документ подготовила глава Комитета по защите семьи Нина Останина, пишет ТАСС.

Парламентарий предлагает скорректировать закон «Об образовании в Российской Федерации». Вместо ЕГЭ выпускники 9-х и 11-х классов будут сдавать выпускные испытания в традиционной форме.

Автор инициативы указывает, что практика применения единого тестирования вскрыла серьёзные изъяны. По мнению депутата, не удалось достичь заявленных целей: снижения коррупции, создания общей системы оценки знаний и повышения доступности вузов для детей из глубинки и малообеспеченных семей.

В пояснительной записке подчёркивается, что отличники, получившие высший балл, всё равно уступают в конкурсе победителям и призерам олимпиад. Проблему, отмечает Останина, обнажила текущая приёмная кампания: часть абитуриентов со стобалльными результатами не смогли попасть на бюджет.

Ещё один недостаток, согласно мнению автора законопроекта, — перекос всего учебного процесса в сторону натаскивания. Вместо системного освоения программы школьники сфокусированы на выполнении шаблонных заданий, что ослабляет аналитическое мышление.

Авторы документа также обращают внимание на запредельную психологическую нагрузку. В числе аргументов упоминаются многочисленные сигналы о нарушениях прав учащихся во время проведения аттестации.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января.