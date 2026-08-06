Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 14:09

В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

Депутат Останина внесёт в Госдуму законопроект о замене ЕГЭ на госаттестацию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Государственную думу планируют внести законопроект о замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на государственную итоговую аттестацию. Документ подготовила глава Комитета по защите семьи Нина Останина, пишет ТАСС.

Парламентарий предлагает скорректировать закон «Об образовании в Российской Федерации». Вместо ЕГЭ выпускники 9-х и 11-х классов будут сдавать выпускные испытания в традиционной форме.

Автор инициативы указывает, что практика применения единого тестирования вскрыла серьёзные изъяны. По мнению депутата, не удалось достичь заявленных целей: снижения коррупции, создания общей системы оценки знаний и повышения доступности вузов для детей из глубинки и малообеспеченных семей.

В пояснительной записке подчёркивается, что отличники, получившие высший балл, всё равно уступают в конкурсе победителям и призерам олимпиад. Проблему, отмечает Останина, обнажила текущая приёмная кампания: часть абитуриентов со стобалльными результатами не смогли попасть на бюджет.

Выпускники с 300+ баллов ЕГЭ не проходят на бюджет из-за олимпиадников
Выпускники с 300+ баллов ЕГЭ не проходят на бюджет из-за олимпиадников

Ещё один недостаток, согласно мнению автора законопроекта, — перекос всего учебного процесса в сторону натаскивания. Вместо системного освоения программы школьники сфокусированы на выполнении шаблонных заданий, что ослабляет аналитическое мышление.

Авторы документа также обращают внимание на запредельную психологическую нагрузку. В числе аргументов упоминаются многочисленные сигналы о нарушениях прав учащихся во время проведения аттестации.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января.

Сдавшая ЕГЭ на 500 баллов школьница подала документы в МФТИ
Сдавшая ЕГЭ на 500 баллов школьница подала документы в МФТИ

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Госдума
  • Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
  • Дети
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar