Сдавшая ЕГЭ на 500 баллов школьница подала документы в МФТИ

Выпускница, впервые в истории Единого государственного экзамена получившая 500 баллов, официально подала документы в МФТИ. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе вуза.

Екатерина Малкова, окончившая московскую школу №1409, направила согласие на зачисление. Сейчас абитуриентка выбирает между несколькими направлениями, окончательно определиться ей предстоит до 25 июля.

Напомним, в Москве был зафиксирован рекордный результат ЕГЭ, когда Екатерина Малкова суммарно набрала 500 баллов по пяти предметам — русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Такой абсолютный максимум достигнут впервые за 25-летнюю историю экзамена. Школьница обучалась в математической вертикали, а затем в инженерном предпрофессиональном классе, побеждала в конкурсах и олимпиадах, включая «Ломоносов» по физике и конференцию «Инженеры будущего».