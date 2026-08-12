Стобалльников стало слишком много? В Рособрнадзоре ответили на идею усложнить ЕГЭ

Рособрнадзор не собирается специально повышать сложность Единого государственного экзамена из-за роста числа выпускников со стобалльными результатами. В ведомстве заявили, что содержание заданий формируется на основе школьных образовательных стандартов, сообщает РИА «Новости».

Помощник президента России Андрей Фурсенко ранее заявил, что при большом количестве выпускников с максимальными баллами экзамен следует менять и усложнять. По его словам, ситуация приводит к высокой конкуренции среди абитуриентов с одинаковыми результатами.

В Рособрнадзоре пояснили, что такой цели перед ведомством не стоит.

«Содержание экзаменационных материалов определяется Федеральным государственным образовательным стандартом и федеральными образовательными программами. В ЕГЭ нет заданий за рамками школьной программы», – сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что экзамен должен выполнять сразу две задачи: подтверждать освоение школьной программы и помогать вузам различать уровень подготовки поступающих.

При этом в Рособрнадзоре отметили, что в старших классах разные предметы могут изучаться на базовом и углублённом уровнях. Поэтому задания ЕГЭ учитывают эту разницу: часть вопросов рассчитана на базовую программу, а часть – на углублённую.

Ранее Life.ru писал, что в Госдуму планируют внести законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении традиционной формы выпускных испытаний. Автор инициативы Нина Останина считает, что единый экзамен не решил все поставленные перед ним задачи, включая повышение доступности поступления в вузы. В документе также указывается, что даже выпускники со 100 баллами могут сталкиваться с трудностями при поступлении на бюджетные места.