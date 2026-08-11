«Куда ещё усложнять?»: В Госдуме выступили против инициативы Фурсенко по ЕГЭ

Идея усложнить ЕГЭ вызвала резкую критику со стороны депутатов и общественников. Они считают, что экзамен и без того перегружен, несправедлив и не отражает реальных знаний школьников. Об этом Life.ru рассказали депутат Госдумы Мария Харченко и руководитель движения «Отцы России» Андрей Коченов.

Харченко заявила, что выступает категорически против усложнения экзамена. По её словам, ЕГЭ до сих пор остаётся «источником стресса», а не объективной оценкой знаний.

«Мы говорим о том, что нужно отменять ЕГЭ как неоправдавший себя механизм, потому что сегодня организаторам прощают ошибки и опечатки, а детям — нет. Сегодня дети, которые сдали ЕГЭ на 300 и более баллов, при этом активно участвовали в олимпиадах, имеют достижения в ГТО, всё равно не смогли попасть на бюджетные места в вузы», — отметила депутат.

Она также добавила, что даже родители и учителя жалуются на некорректные задания.

«Те же родители сегодня рассказывают о заданиях, которые не соответствуют пройденному материалу — куда ещё усложнять?.. На сегодняшний день это источник стресса, это не решение вопросов честного поступления», — подчеркнула Харченко.

Коченов, в свою очередь, заявил, что школьники и без того перегружены, а система ЕГЭ давит на психику.

«Надо всё пересматривать, потому что нагрузка идёт колоссальная на ребят, у них нет возможности нормально учиться. Если помощник Фурсенко хочет вообще добить школьников — ничего хорошего в этом нет», — сказал он.

Общественник также напомнил, что в России есть успешные альтернативные образовательные практики, например Русская классическая школа, к которым стоит присмотреться Минпросвещения. Кроме того, он обратил внимание на проблему искусственного выдавливания детей из школы после 9-го класса.

«Это ненормальная история, когда ученики не могут продолжить обучение, потому что не проходят аттестацию. Это серьёзное давление на психику человека и на его самооценку», — заключил Коченов.

Оба эксперта сошлись во мнении, что усложнение ЕГЭ в текущих условиях только ухудшит ситуацию и не решит проблему доступного и честного образования в России.

Ранее помощник президента Андрей Фурсенко, который раньше возглавлял Минобразования, предложил усложнить ЕГЭ. Он объяснил это тем, что если слишком много выпускников получают высокие баллы, то количество желающих поступить на бюджет превышает число свободных мест в вузах. По его мнению, это создаёт дисбаланс.